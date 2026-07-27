Oikeus hylkäsi puukottajan syytteet taposta, koska kyse oli sallitusta itsepuolustuksesta.

Mies puukotti toisen Tampereella viime helmikuussa. Hän oli iskenyt uhria toistakymmentä kertaa puukolla jäätyään alakynteen tappelussa.

Mies myönsi tapahtumat, mutta kiisti rikoksen, koska katsoi toimineensa hätävarjelutilanteessa.

Pyyntö hiljaisuudesta johti väkivaltaan

Väkivallanteko tapahtui miesjoukon ollessa viettämässä aikaa syytetyn kotona.

Oikeudessa tapahtumista kertoivat taposta syytetyn miehen lisäksi kaksi paikalla ollutta todistajaa. He kertoivat tapahtumien käynnistyneen, kun syytetyn penkille joutunut mies oli pyytänyt uhria puhumaan hiljempaa hänen kotonaan. Kehotus johti riitaan.

Syytettyä vahvempi ja nuorempi, nyrkkeilyä harrastanut uhri teki useamman hyökkäyksen syytetyn kimppuun, lyöden tätä muun muassa teepannulla ja viskipullolla. Myös syytetty oli lyönyt uhria tapahtumien jatkuessa. Seurue yritti saada uhria rauhoittumaan siinä onnistumatta.

Todistajista yksi kertoi uhrin lähteneen lopulta viskipullo kädessään ja "silmät aivan hulluina" kohti syytetyn huonetta hokien "minä tapan, minä tapan". Toinen todistajista kertoi päättäneensä soittaa poliisit nähdessään raivoisan uhrin olevan menossa huoneeseen, jonne syytetty oli vetäytynyt.

Todistajista toinen uskoi, että syytetty olisi kuollut, jos ei olisi puolustautunut uhrin hyökkäykseltä. Pakeneminen omasta kodista ei miehelle tilanteessa ollut mahdollista, osaltaan vähäisen vaatetuksen ja ulkona paukkuvan pakkasen vuoksi.

Yritti ampua ensin varsijousella

Syytetty oli varoittanut uhria, että jos tämä vielä hyökkää, käyttää hän varsijousta tai puukkoa. Oikeus kiinnitti huomiota, että hän oli valinnut käyttöönsä käsillä olleista puukoista pienemmän.