SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi hiljattain Helsingin Sanomille, että suomalaisten työajan lyhentäminen tulee ennen pitkää keskusteluun ja pohdintaan. Eloranta otti esimerkiksi Ruotsin, jossa keskustelua lyhyemmästä työajasta on lähdetty alustavasti edistämään.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuore toimitusjohtaja Minna Helle sekä STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi keskustelivat aiheesta MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Kirvesniemen mukaan Elorannan avaus työajan lyhentämisestä on hyvin tervetullut.

– Kyllä itse näen, että suuntana tulevaisuudessa on nimenomaan enemmänkin työaikojen lyhentäminen kuin pidentäminen, mitä itse asiassa Suomen yrittäjät juuri ehdottivat.

Hänen mukaansa jo nyt eri aloilla on tehty erilaisia kokeiluja työajan lyhennyksistä, joissa tulokset ovat olleet lupaavia.

Helle sen sijaan on eri linjoilla Elorannan avauksesta ja toteaa, että Suomi tarvitsee ennen kaikkea kasvua, lisää työpaikkoja sekä lisää tekijöitä.

– Vaikka työllisyystilanne nyt on heikko, niin pidemmällä aikavälillä meillä on todella hankala tilanne väestön suhteen ja me tarvitsemme lisää osaajia.

Suomessa lyhyt työaika

Helle toteaa, että Suomessa todellinen työaika on Euroopan lyhimpiä ja hän ei pidä keskustelua tällä hetkellä realistisena.

– Tekijöitä ei ole tarpeeksi ja me tarvitsemme tällä hetkellä lisää töitä, lisää kasvua, lisää työpaikkoja. Todellakin kokonaistyöaika on Suomessa todella lyhyt eurooppalaisessa vertailussa.