Espanjalainen RMC Motorsport -tiimi rakentaa omaa ralliautoaan ensi kauden MM-sarjaan, uutisoivat useat espanjalaismediat.

Lähteiden mukaan RMC Motorsportin rakentama auto on uusien WRC27-sääntöjen mukainen ja projekti esitellään torstaina Kanariansaarten MM-rallin yhteydessä.

Tiimiä pyörittävä Roberto Mendez vahvstaa Soymotor-sivustolle torstain tilaisuuden, mutta ei kerro asiasta enempää.

RMC Motorsport on niin sanottu virittäjävalmistaja. AS-lehden mukaan tiimi on vuodesta 2017 lähtien keskittynyt N5-luokituksen autoihin, joita sen kerrotaan myyneen kaikkiaan 129 kappaletta 14 maahan ja viiteen eri maanosaan.

Soymotorin mukaan Mendez päätti WRC27-projektin käynnistämisestä viime syksynä, ja uutta autoa on työstetty aina siitä lähtien.

Autotehtaista uutta WRC27-autoa rakentaa tällä hetkellä vain Toyota, ja myös belgialaisella Project Rally Onella on oma auto tekeillä.

Ensi vuonna voimaan astuvat uudet säännöt on tehty sillä ajatuksella, että mukaan saataisiin yhä enemmän autotehtaita tai yksittäisiä virittäjävalmistajia. Tarkoitus on, että WRC27-autoilla ja nykyisillä Rally2-autoilla voisi ajaa tasapäisesti kilpaa toisiaan vastaan.

Uusien WRC27-autojen hintakatoksi on asetettu 345 000 euroa.