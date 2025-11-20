Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Lasse lukitaan ulos kotoa.
– Rakas? Jutta. Päästä minut sisään, hän huhuilee.
Dahlia ja Gunnar Mustavaara kyselevät Matiakselta, onko Paavo varakkaasta suvusta.
– En usko. Se on ammattikoulussa, teini vastaa.
Toisaalla Danielalla on Noelille asiaa. Tämä kertoo yllätyksestä.