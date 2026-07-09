Myrskyt ja rankkasateet aiheuttavat tuhoja Kiinassa.
Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä nousi torstaina 39:ään. Yhdeksän ihmistä on edelleen kateissa, valtionmedia Xinhua kertoi.
Luvut sisältävät myös Liulan tekojärven padon murtumisen aiheuttamissa tulvissa menehtyneet.
Myrskyt ja rankkasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja satojatuhansia evakuoitu.
Monsuunisateet ovat piinanneet myös Intiaa.