Myrskyt ja rankkasateet aiheuttavat tuhoja Kiinassa.

Etelä-Kiinassa Guangxin alueella tuhoisien tulvien kuolonuhrien määrä nousi torstaina 39:ään. Yhdeksän ihmistä on edelleen kateissa, valtionmedia Xinhua kertoi.

Luvut sisältävät myös Liulan tekojärven padon murtumisen aiheuttamissa tulvissa menehtyneet.

Myrskyt ja rankkasateet ovat tällä viikolla riehuneet Kiinan etelä- ja keskiosissa aiheuttaen muun muassa tulvia ja maanvyörymiä. Kymmeniä ihmisiä on kuollut ja satojatuhansia evakuoitu.

Monsuunisateet ovat piinanneet myös Intiaa.