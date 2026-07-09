Monsuunisateet ovat kurittaneet Intiaa ja aiheuttaneet muun muassa maanvyöryjä ja rakennuksen romahtamisen.
Ainakin neljä ihmistä kuoli rakennuksen romahdettua Intian pääkaupungissa Delhissä, kertoo Reuters.
Yksi ihminen pelastettiin elossa rakennusromun alta.
Monsuunisateet ovat aiheuttaneet maanvyöryjä ja häirinneet liikennettä eri puolilla maata.
Intian sääviranomaiset antoivat punaisen varoituksen osiin Delhiä ja naapuriosavaltio Haryanaa rankkasateiden vuoksi.
Delhin lentoasema kehotti matkustajia varaamaan enemmän aikaa matkantekoon, sillä osa lentoasemalle johtavista teistä oli veden vallassa.
Eteläisessä Keralan osavaltiossa ainakin neljä ihmistä kuoli tiistaina sattuneessa maanvyöryssä Wayanadissa, paikallismedia kertoi.
Läntisessä Maharashtran osavaltiossa ainakin 13 ihmistä sai surmansa sateisiin liittyvissä onnettomuuksissa, osavaltion hallituksen ministeri kertoi aiemmin tällä viikolla.