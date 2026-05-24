Tulipalossa kärsineen Lumon kerrostalon asukkaille etsitään väistöasuntoja ja muuta tilapäismajoitusta.
Lumon liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto kertoo MTV Uutisille kymmenien asuntojen kärsineen vaurioita Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa. Alustavien tietojen mukaan yli 40 asuntoa on siinä kunnossa, että niihin ei voi palata asumaan.
Ojalehdon mukaan kyseisessä kohteessa on yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila.
Liiketilan kunnosta Ojalehdolla ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, mutta hänen mukaansa sen vuokralaista on yritetty tavoitella.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta noin yhdeksän aikaa illalla lauantaina.
Palo sai alkunsa grillistä
Helsingin Kalasatamassa syttyi kerrostalopalo lauantai-iltana.
Poliisin mukaan rakennuspalo on saanut mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, mutta palon syttymissyyn tutkintaa jatketaan edelleen.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena, mutta nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä.
Palo sai alkunsa poliisin mukaan talon neljännestä kerroksesta.