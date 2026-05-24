Yli 40 asuntoa vaurioitui Kalasataman kerrostalopalossa – tilapäismajoitusta etsitään 0:53 Katso video: Kerrostalo paloi Kalasatamassa Helsingissä lauantaina. Julkaistu 24.05.2026 17:03 Sara Güven sara.guven@mtv.fi Tulipalossa kärsineen Lumon kerrostalon asukkaille etsitään väistöasuntoja ja muuta tilapäismajoitusta. Lumon liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto kertoo MTV Uutisille kymmenien asuntojen kärsineen vaurioita Helsingin Kalasataman lauantaisessa kerrostalopalossa. Alustavien tietojen mukaan yli 40 asuntoa on siinä kunnossa, että niihin ei voi palata asumaan. Ojalehdon mukaan kyseisessä kohteessa on yhteensä 62 asuntoa ja yksi liiketila. Liiketilan kunnosta Ojalehdolla ei tällä hetkellä ole tarkkaa tietoa, mutta hänen mukaansa sen vuokralaista on yritetty tavoitella. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta noin yhdeksän aikaa illalla lauantaina.MTV / ANTTI JÄRVINEN Palo sai alkunsa grillistä Helsingin Kalasatamassa syttyi kerrostalopalo lauantai-iltana. Poliisin mukaan rakennuspalo on saanut mahdollisesti alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä, mutta palon syttymissyyn tutkintaa jatketaan edelleen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä yleisvaaran tuottamisena, mutta nimike voi muuttua esitutkinnan edetessä. Lue lisää: Helsingin Kalasataman hurja kerrostalopalo sai alkunsa kaasugrillistä Palo sai alkunsa poliisin mukaan talon neljännestä kerroksesta.Lehtikuva

Väistöasunnot etsinnässä

Tällä hetkellä koko talo on tyhjillään asukkaista.

– Meillä on selvityksessä ilmanvaihdon osalta kysymyksiä ja näyttää siltä, että palaaminen voi olla vaikeaa, Ojalehto tarkentaa.

Jos talotekniikka ei toimi normaalisti, ei taloon voi palata asumaan, hän sanoo.

– Se on valitettava asia.

Ojalehdon mukaan asukkaisiin on oltu yhteydessä joko puhelimitse tai yhtiön verkkopalvelun kautta. Lisäksi asukkaille tullaan järjestämään asukastilaisuus, jossa voi keskustella ja esittää kysymyksiä. Sen aikataulu tai paikka ei ole kuitenkaan vielä varmistunut.

Asukkaita onkin tähän mennessä pyritty auttamaan hankalassa tilanteessa löytämällä heille väistöasuntoja tai muuta tilapäismajoitusta.

Ojalehdon mukaan tällä hetkellä on varauduttu siihen, että jonkin verran asuntoja saataisiin Kalasatamassa Työpajankadulla sijaitsevasta Lumon tornitalosta.

– Mutta ne asunnot eivät riitä, eli tarvitaan lisää. Keskusteluja käydään asukkaiden kanssa ja pyrimme löytämään heille hyvän ratkaisun, hän lisää.

Rakennus kuvattuna tulipalon jälkeen sunnuntaina.Lehtikuva

Kustannukset tarkentuvat

Ojalehdon mukaan vielä ei ole tiedossa, mitkä korjausten rahalliset kustannukset tulevat olemaan.

– Heti alkuviikosta vakuutusyhtiön palotarkastus pääsee käyntiin ja sitten ollaan viisaampia.

Asukkaat ovat päässeet käymään kuitenkin talolla hakemaan tavaroitaan ja katsomaan, millainen tilanne siellä on.