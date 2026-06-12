Poliisitutkinnan perusteella syytetty mies ei ole voinut oleskella savuisessa tilassa.

Savonlinnan epäillyn perhemurhan syytetyn alhainen mitattu häkäpitoisuus herätti huomiota poliisitutkinnassa.

Perheenisä väitti kuulusteluissa, että oli herännyt savuun talossa ja lähtenyt konttaamaan talosta ulos.

– Herättyäni nousin seisomaan ja siellä oli aivan pimeää. Minä huomasin hengittäessä, että asunnossa on savua, hän kertoi kuulusteluissa.

Hän kertoi, että savua oli niin paljon, ettei hän pystynyt pelastamaan perhettään.

Tulipalossa kuoli miehen puoliso ja heidän kolme lastaan.

Perhe paloi elävältä talossa.Poliisi

"Poistunut talosta viimeistään syttymishetkellä"

Mies juoksi naapuriin hakemaan apua.

Tapahtuneen jälkeen ensihoito puhallutti miehen häkäpitoisuuden. Lukema oli 2ppm. Mies oli pelastuslaitoksen sammuttaessa talon paloa polttanut tupakkaa "ketjussa". Poliisin raportin mukaan miehen häkämittarin tuloksen perusteella mies ei ole voinut oleskella tilassa, jossa on runsaasti savua.