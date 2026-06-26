Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu.
Uusi Britannian kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa Suffolkissa Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos.
Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta.
Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet.
Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
Omega-korkeapaine eli Omega Block on jumittanut 40 asteen helteet Länsi-Euroopan ylle.
Omega-korkeapaine jumittaa lämmön pitkäksi aikaa yhteen paikkaan.MTV, Mapcreator.io
Sulkukorkeapaineeksi kutsuttu ilmiö kestää yleensä 3–10 päivää, mutta voi kestää viikkojakin.
Forecan meteorologi Anna Takala kertoo hirmuhelteiden helpottavan ensi viikolla.