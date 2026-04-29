Daniel Ståhl puhuu nyt isänsä kuolemasta.

Ruotsinsuomalaisen kiekonheittäjä Daniel Ståhlin, 33, isä Janne Ståhl menehtyi vajaat kolme viikkoa sitten 77-vuotiaana.

Daniel Ståhl kertoo, että tuolloin hän ei olisi halunnut puhua asiasta mitään. Nyt mahtiheittäjä on siihen kuitenkin valmis.

– Ennen kaikkea hän on aina ollut tukenani, joka päivä. Hän on aina kannustanut minua kaikessa, mitä olen tehnyt, sekä yleisurheilussa että sitä ennen jääkiekossa, Ståhl sanoo Expressenin mukaan.

Janne Ståhl kuoli verenmyrkytykseen. Sitä, mistä hän sen sai, ei Danielin mukaan tiedetä.

– Ensimmäisellä viikolla hän sai antibiootteja ja hyvää hoitoa. Mutta jo muutaman viikon kuluttua se levisi kaikkialle, ja sitten kaikki kävi nopeasti. Janne Ståhl sai tehohoitoa viiden viikon ajan ennen kuin menehtyi.

Isä ei Danielin mukaan lopulta tuntenut kipua.

– Se, että hän kuoli, tuli aluksi sokkina, mutta nyt olo vaihtelee. Yritän vain jatkaa eteenpäin, mutta tulee päiviä, jolloin olen alakuloisempi ja silloin täytyy itkeä.

"Muovannut minusta sen ihmisen"

Janne Ståhl oli aikanaan moukarinheittäjä, joka voitti viisi Ruotsin joukkuemestaruutta. Daniel kehuu hänen olleen uskomattoman hyvä isä.

– Hänessä ei ollut mitään pahaa, en ole kuullut kenenkään sanovan hänestä mitään pahaa. Meillä on fantastisia yhteisiä muistoja, ja hän on muovannut minusta sen ihmisen, joka olen tänään.

Ennen kuolemaansa Janne kehotti Danielia antamaan kaikkensa kisoissa tulevana kesänä. Olympiavoittajan ja kolminkertaisen maailmanmestarin suurena tavoitteena odottavat Birminghamin EM-kilpailut.

– Hän oli rauhallinen ja turvallinen ihminen, joka oli mukana jokaisissa arvokisoissa. Siksi EM-kisoista tulee nyt erilaiset, kun hän ei voi olla mukana.