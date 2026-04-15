112 Suomi -sovellus on yksi virallisista vaaratiedotekanavista, joka kannattaa ladata myös droonien varalta.

Sisäministeriö on laatinut turvallisuusviranomaisten kanssa droonihavaintojen varalle ohjeet, jotka on lisätty 112 Suomi -sovellukseen, kertoo Hätäkeskuslaitos.

Ohjeissa opastetaan, miten pitää toimia, jos saa vaaratiedotteen drooneista, löytää pudonneen droonin tai havaitsee droonin ilmassa.

Ilmasta uhkaavasta vaarasta varoitetaan tarpeen mukaan vaaratiedotteella. Ne välitetään sovellukseen puhelimen sijaintitiedon perusteella.

Suomeen on viime viikkoina harhautunut useita ukrainalaisia drooneja.

1:36 Mistä Suomeen harhautuneet droonit lensivät? Mikko Hyppönen varoittaa myötävaikuttamasta Venäjän informaatiosotaan