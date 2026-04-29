Ruotsalainen nyrkkeilyn kuusinkertainen maailmanmestari Mikaela Laurén, 50, tekee paluun kehään. Hän aikoo otella uransa viimeisen ottelun 9. toukokuuta 38-vuotiasta liettualaista Vaida Masiokaitea vastaan Tukholmassa järjestettävässä nyrkkeilyillassa.

Tammikuussa 50 vuotta täyttänyt Laurén on tehnyt urallaan useamman paluun kehään, mutta nyt on todennäköisesti luvassa viimeinen koitos.

– Olen innoissani päästessäni kehään, ja tietysti hieman hermostunut, Laurén kertoi Sportbladetille.

Laurénista tulee ottelun myötä kautta aikojen vanhin ruotsalainen ammattilaisnyrkkeilijä. Vaikka tuleva vastustaja Masiokaite onkin voittanut vain 11 ottelua 47:stä, ei hän lähde aliarvioimaan tätä.

– Hänellä on ollut tasaisia otteluita kaikkia vastustajiaan vastaan ja hävinnyt niukasti pisteillä. Tuntuu siltä, että hänen tilastonsa eivät kerro koko totuutta. Tunnen, että minun on todella oltava mukana alusta asti, enkä saa tehdä virheitä, Laurén totesi.

Ruotsalaisen edellinen ottelu oli 30. marraskuuta 2024, jolloin hän hävisi Tshekin Michaela Kotaskovalle yksimielisellä päätöksellä. Ottelu oli brutaali, sillä Laurén oli verissäpäin ja hänen kasvonsa kokivat runsasta turvotusta. Muun muassa molemmat silmät olivat käytännössä muurautuneet umpeen.

– Olen halunnut nyrkkeillä sen ottelun jälkeen. Minulla oli mahdollisuus tulla maailman vanhimmaksi maailmanmestariksi. Ittelin hyvin, paitsi että päämme osuivat yhteen jo ensimmäisessä erässä. Verta vain vuoti ja sitten pääosumat jatkuivat. Oli todella ikävää, että turvotusta tuli niin paljon ja veri valui silmilleni. En voinut edes avata niitä, niin en nähnyt mitään.. Se ei tietenkään tuntunut hauskalta, sillä näytti siltä, että minut olisi hakattu tohjoksi, keltaista ja sinistä, mutta niin ei ollut, Laurén kertoi.

Laurén tulee ottelemaan Masiokaitea vastaan kuusi kahden minuutin erää. Hän kertoi, että kyseessä on hänen oma 50-vuotislahjansa ja toiveissa on, että ura voisi päättyä voittoon.