Migreenikohtauksista kärsivän kannattaa harkita estolääkitystä.

Migreeninestolääkkeet ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosien aikana.

– Jos aikaisemmin jollain potilaalla oli vaikka 15 päänsärkypäivää kuukaudessa, nyt uusilla lääkkeillä voi olla nolla tai yksi. Tämä on merkittävä parannus, työterveyslääkäri Toni Vänni kertoi Huomenta Suomessa maanantaiaamuna.

Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Ville Artto vahvistaa harppauksen. Hän kehottaa harkitsemaan estolääkitystä, jos migreenikohtauksia tulee häiritsevän usein tai ne ovat laadultaan pahoja.

Tässä tapauksessa migreeninestolääkitystä harkittava

Estolääkitys ei lopeta migreenikohtauksia kokonaan, mutta se voi merkittävästi vähentää niitä.

– Kun kuukaudessa alkaa olla päiviä, jotka menevät enemmän tai vähemmän pieleen "ohi-päiviksi" migreenin takia, niin kyllä silloin pitää miettiä, olisiko estolääkitystä syytä harkita, Artto sanoo.

Hoitotulokset saattavat olla sitä parempia, mitä nopeammin vaikeutumaan päin olevaa migreeniä päästään hoitamaan. Siksi Artto kehottaa hakeutumaan terveydenhuoltoon hyvissä ajoin.