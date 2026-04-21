Nainen on nähty viimeksi aikaisin tiistaiaamuna.
Poliisi etsii Vantaalla Päiväkummussa kadonnutta noin 55-vuotiasta naista. Poliisin mukaan nainen on 170 cm pitkä, ja hänellä on vaaleat, olkapäille ulottuvat hiukset. Yllään hänellä on tummanvihreä villakangastakki, tummansiniset farkut ja lenkkarit.
Nainen liikkuu todennäköisesti jalkaisin. Hän saattaa liikkua Päiväkumpua laajemmin, esimerkiksi Kuusijärven tai Sipoonkorven alueella.
Nainen on nähty viimeksi tiistaiaamuna 21. huhtikuuta klo 06.30.
Havainnoista voi ilmoittaa hätänumeroon.