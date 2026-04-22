Röglen kotipelit Ruotsin jääkiekkoliiga SHL:n finaaleissa myytiin loppuun alle minuutissa, kertoo Helsingborgs Dagblad.

Rögle avasi lipunmyynnin ensi viikon tiistaina ja torstaina pelattaviin kolmanteen ja neljänteen finaaliotteluun eilen tiistaina kello 9.

Ensimmäisessä vaiheessa lipunmyynti avattiin kausikorttilaisille ja seuran jäsenille. Avoimeen myyntiin liput olisivat menneet tuntia myöhemmin, mutta tähän asti ei koskaan päästy.

– Kaikki areenan paikat vietiin käytännössä välittömästi, joten minuutti on melkein liikaakin, seuran lehdistövastaava Joel Nordström sanoi Aftonbladetin mukaan.

Eteläisessä Ruotsissa, Helsingborgin pohjoispuolella sijaitsevassa Ängelholmissa kotiottelunsa pelaavan Röglen areenaan mahtuu 6 310 katsojaa.

Runkosarjan nelossijalta finaaleihin ponnistanut seura tavoittelee ensimmäistä Ruotsin mestaruuttaan. Rögle on pelannut finaaleissa aiemmin vuosina 2021 ja 2024.

Vastaansa Rögle saa runkosarjan voittaneen Skellefteån, joka pelaa finaaleissa nyt kymmenettä kertaa viimeisten 15 vuoden aikana. Kaikkiaan neljä Ruotsin metaruutta voittaneen seuran viimeisin mestaruus on kahden vuoden takaisista finaaleista juuri Rögleä vastaan.

Finaalisarjan kaksi ensimmäistä ottelua pelataan Skellefteån kotikaukalossa huomenna torstaina ja lauantaina.