Helsinki on myöntänyt tukea Venäjän propagandan edistämiseen osallistuneelle yhdistykselle, mutta ei ole tehnyt tarvittavia taustatarkastuksia.
Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Helsingin kaupunki ei olisi tehnyt tarvittavia taustatarkastuksia, kun se myönsi tukea Venäjän propagandan edistämiseen osallistuneelle yhdistykselle.
HS:n mukaan yhdistys sai kaupungilta tukea, vaikka sen verot ja eläkemaksut olivat ulosotossa.
Lehden selvityksen perusteella ongelma ei ole ensisijaisesti lainsäädännössä, vaan kaupungin omassa toiminnassa.
Aiemmin HS uutisoi, että Helsinki on rahoittanut ainakin yhdistystä, jolla on tai on ollut yhteyksiä Venäjän hybridivaikuttamiseen. Helsinki on aloittanut tämän jälkeen useita selvityksiä asiasta.