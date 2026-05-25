Poliisi kertoo Savonlinnan alueella eilen ja tänään havaituista rattijuopumusepäilyistä.
Poliisi kertoo saaneensa tänään hätäkeskuksen kautta ilmoituksen henkilöstä, jonka epäiltiin ajavan työpaikalla trukkia päihtyneenä.
– Poliisipartio tavoitti henkilön työpaikan kahvihuoneesta. Alkometri näytti puhalluskokeen tulokseksi 1.1 promillea, poliisi kertoo.
Poliisi epäilee trukinkuljettajaa rattijuopumuksesta.
Rattijuoppo rikkoi paikkoja ja lähti ajelulle
Eilen iltapäivällä puolestaan poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen päihtyneestä henkilöstä, joka oli poistunut Punkaharjulla loma-asunnolta autolla rikottuaan ensin paikkoja.
Poliisi tavoitti henkilön liikenteestä ja paikalla suoritettu puhalluskoe antoi tulokseksi 2,84 promillea.
Henkilön epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja vahingontekoon.