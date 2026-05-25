Syövän selättänyt brittimies "puhdisti" itsensä eteläamerikkalaisessa perinnehoidolla, kohtalokkain seurauksin.

Britanniassa vaihtoehtohoitoihin hurahtaneen miehen kerrotaan kuolleen eteläamerikkalaisen sammakon eritteistä tehtyyn ”kansanlääkkeeseen”.

The Telegraphin mukaan Phyllomedusa bicolor-sammakon erittämästä myrkyllisestä aineesta tehtyä kambo-nimistä ”lääkettä” käytetään länsimaissa detox-eli puhdistushoitona joissain piireissä.

Alun perin hoito on peräisin Etelä-Amerikan Amazonin altaan alkuperäiskansoilta.

Perinteisesti kamboa valmistetaan eläimen kannalta kyseenalaisella tavalla. Sammakko kiinnitetään raajoistaan maahan pystyyn pistettyihin neljään tikkuun.

Eläimen raajojen venyttäminen tuottaa riittävästi stressiä, jotta sammakon puolustusmekanismi aktivoituu, ja eläimen ihosta erittyy lääkkeessä tarvittavaa ainetta.

Tämän jälkeen sammakko vapautetaan ja ihoerite jätetään kuivumaan ”lääkkeen” valmistamista varten.

Kambo-rituaali kuvattuna Perussa.

Etelä-Amerikan ulkopuolelle aine alkoi levitä 2010-luvulla. Euroopassa ainetta markkinoidaan "elämän muuttavana kokemuksena".

40-vuotiaan Kristian Trendin uskotaan olevan ensimmäinen Britanniassa kyseiseen myrkkyyn kuollut henkilö. Nuorempana syövän selättänyt Trend toimi muun muassa hyvinvointivalmentajana.

Hänen kerrotaan romahtaneen asunnon lattialle Leicesterissä huhtikuussa järjestetyssä seremoniassa. Mies kuoli sittemmin sairaalassa.

Tarkka kuolinsyyn selvitys on edelleen kesken.

– Hän kertoi minulle aikovansa puhdistaa itsensä. Hän oli hyvin spirituaalinen ihminen ja käytti runsaasti vitamiineja. En tiedä, mitä tapahtui, edesmenneen äiti Angie kertoo The Telegraphille.

Hengenvaarallisia kohtauksia