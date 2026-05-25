Satakunnassa työskentelevää kokenutta poliisia epäillään vakavasta rikoksesta.
Satakunnan Kansan tietojen mukaan Satakunnassa työskentelevä poliisimies on pidätetty viralta vakavan rikosepäilyn takia.
Poliisirikosasioiden erikoissyyttäjä Jonna Ryynänen toteaa, että hänen tutkinnanjohdossaan on Satakunnassa tapahtuneeksi epäilty seksuaalirikos, missä Lounais-Suomen poliisilaitoksen poliisimiehen virassa oleva henkilö on epäilty.
