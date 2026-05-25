Asiantuntijan arvion mukaan Kalasataman tulipalossa oli jättimäisen suuronnettomuuden ainekset, mutta asukkaat toimivat oikein ja pahimmalta vältyttiin.
– Aiemmin Vantaan kerrostalon tulipalossa kävi tosi huonosti, kun kokonainen perhe poistui tulipalossa savuiseen porraskäytävään. Tässä kuitenkin selvittiin sitten kiinteistön vahingoilla, toteaa toimitusjohtaja Teemu Kajava paloturvallisuuspalvelu Safetumista.
Safetum on tehnyt jo 20 000 palotarkastusta ja paloturvallisuussuunnitelmaa kiinteistöihin.
Asiantuntijana Kajavan optimistinen ajatus on se, että asukkaat ovat oikeasti lukeneet kiinteistöihin lain vaatiman pelastussuunnitelman.
– Ensimmäinen ajatus oli tämä ja sen vuoksi asukkaat pysyivät sitten huoneistoissa. Varmasti oli aika kuumottava tilanne kirjaimellisesti, kun siellä ilmeisesti liekit ovat lyöneet ikkunasta ja huoneet ovat olleet täynnä savunhajua, arvelee Kajava.
Joka kolmannessa kiinteistössä puutteita
Kajava kertoo heidän tarkastaneen viime vuonna lähes 3000 kiinteistöä, joista jopa 28 prosentissa oli puutteita palokatkoissa. Kun tähän lisää kiinteistöt, jotka eivät kyseisiä tarkastuksia tilaa, Kajava arvioi, että puutteita voi olla todellisuudessa vielä enemmän.
Puutteita palo-osastoinnissa on niin vanhemmissa kuin uudemmissakin kohteissa. Kajavan mukaan esimerkiksi rivitalon yläpohjia ei aiemmin juurikaan palo-osastoitu,