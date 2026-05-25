Kalasataman asukkaiden toiminta esti suuronnettomuuden

Kalasataman asukkaiden toiminta esti suuronnettomuuden 3:36 Katso aikajana: Näin nopeasti Kalasataman palo levisi parvekkeelta kerrostalon katolle Julkaistu 31 minuuttia sitten Raija Kantomaa raija.kantomaa@mtv.fi Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Asiantuntijan arvion mukaan Kalasataman tulipalossa oli jättimäisen suuronnettomuuden ainekset, mutta asukkaat toimivat oikein ja pahimmalta vältyttiin. Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Kalasataman palotalon asukkaat toimivat oikein ja suuronnettomuudelta vältyttiin. – Aiemmin Vantaan kerrostalon tulipalossa kävi tosi huonosti, kun kokonainen perhe poistui tulipalossa savuiseen porraskäytävään. Tässä kuitenkin selvittiin sitten kiinteistön vahingoilla, toteaa toimitusjohtaja Teemu Kajava paloturvallisuuspalvelu Safetumista. Lue lisää: Vantaan tuhoisan tulipalon raportti julki: Tämän takia alkusammutusta ei tehty Poliisi tutkii Pähkinärinteen paloa murhana – kuolleet lapset 3-, 6- ja 8-vuotiaita Safetum on tehnyt jo 20 000 palotarkastusta ja paloturvallisuussuunnitelmaa kiinteistöihin. Asiantuntijana Kajavan optimistinen ajatus on se, että asukkaat ovat oikeasti lukeneet kiinteistöihin lain vaatiman pelastussuunnitelman. – Ensimmäinen ajatus oli tämä ja sen vuoksi asukkaat pysyivät sitten huoneistoissa. Varmasti oli aika kuumottava tilanne kirjaimellisesti, kun siellä ilmeisesti liekit ovat lyöneet ikkunasta ja huoneet ovat olleet täynnä savunhajua, arvelee Kajava. Joka kolmannessa kiinteistössä puutteita Kajava kertoo heidän tarkastaneen viime vuonna lähes 3000 kiinteistöä, joista jopa 28 prosentissa oli puutteita palokatkoissa. Kun tähän lisää kiinteistöt, jotka eivät kyseisiä tarkastuksia tilaa, Kajava arvioi, että puutteita voi olla todellisuudessa vielä enemmän. Puutteita palo-osastoinnissa on niin vanhemmissa kuin uudemmissakin kohteissa. Kajavan mukaan esimerkiksi rivitalon yläpohjia ei aiemmin juurikaan palo-osastoitu,

eikä viemäri- tai käyttövesiputkiin ole välttämättä rakennettu palokatkoja, eli tiivisteitä tai muita paloeristeitä.

– Ongelmia on peruskorjatuissa ja peruskorjaamattomissa kohteissa, kaikenlaisissa taloyhtiöissä ja asuinrakennuksissa, Kajava sanoo.

Tyypillisimmät puutteet palosuojauksessa löytyvät ullakolta tai kellarista, joissa läpiviennit on jätetty porraskäytävään auki. Palo voi levitä myös teknisten tilojen läpivienneistä, kuten sähköpääkeskuksesta tai lämmönjakohuoneesta joko kellariin tai asuntojen suuntaan. Vastaavia ongelmia on myös asuinhuoneistojen ja käytävän välillä, Kajava sanoo.

Miksi ne on jätetty auki?

Vaikka kohde olisi hyvin suunniteltu, se on kuitenkin vain puoliksi tehty, Kajava muistuttaa.

– On jäänyt tekemättä joko tiedostaen tai tiedostamatta. Eli on täytynyt tiivistää se reikä ja siihen on tullutkin toinen urakoitsija tekemään kotelon ennen kuin se tiivistys ehditään tekemään. Tai sitten jollain tavalla palokatkon tekemisessä on haluttu säästää.

Nämä kolme asiaa syytä tarkistaa

Kalasataman tulipalon leviämisen syihin Kajavan on vielä vaikea ottaa kantaa. Palonsyyntutkinnassa selviää, mikä sai tulipalon leviämään 4. kerroksen parvekkeelta useita kerroksia ylemmäs kattorakenteisiin asti.

Kajava kehuu Kalasataman palotalon yläkerroksissa asuneita rauhallisuudesta. Kukaan ei tiettävästi lähtenyt rynnimään rappukäytämään, vaan he pysyivät asunnoissaan ja pelastautuminen sekä evakuointi sujuivat turvallisesti.

Mutta onko vastaavissa taloissa asuvilla syytä paniikkiin paloriskistä? Kajavan mukaan nyt on hyvä hetki selvittää, miten oma talo on rakennettu ja keskustella asiasta taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kanssa. Ja jos oma osaaminen epäilyttää, paloturvallisuusasiantuntija on syytä ottaa mukaan keskusteluihin.

– Palokatkojen tarkastus ensimmäisenä, toisena pelastussuunnitelman päivitys ja kolmantena sitten todella ylikorostettuna asukasviestintä, koska nyt ei saa vähätellä sitä, mitä asukkaat miettivät, Kajava listaa toimenpiteitä.