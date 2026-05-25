Vaatimus Otkesille: Tutkikaa Kalasataman palo – "Pitäisikö rakennusmääräyksiä muuttaa?"

3:36 Katso aikajana: Näin Kalasataman palo levisi

Julkaistu 15 minuuttia sitten

Onnettomuustutkintakeskus on alustavasti sanonut, että Kalasataman tulipaloa ei tutkita mikäli siinä on samankaltaisuuksia vuoden 2020 Jyväskylän senioritalon paloon. Rakennusteollisuuden teknisten määräysten päällikkö Jani Kemppainen haluaa, että Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii Helsingin Kalasataman lauantaisen kerrostalon tulipalon. – Toivomme, että Otkes tutkii, missä vika oli. Oliko vika rakenteissa vai pitäisikö esimerkiksi rakennusmääräyksiä muuttaa, sanoo Kemppainen MTV Uutisille. Epäily edelleen on, että parvekkeella käytetyllä kaasugrillillä on ollut osaa tulipalon syttymiseen. Asunnon asukkaita epäillään yleisvaaran tuottamuksesta. Jani Kemppainen on ihmeissään siitä, miten Kalasataman tulipalo pääsi leviämään.MTV Otkes on alustavasti sanonut, että tapausta ei tutkita mikäli siinä on samankaltaisuuksia vuoden 2020 Jyväskylän senioritalon paloon. Lue lisää: Kalasataman kerrostalopalo: Onnettomuustutkintaa ei välttämättä tarvita Jyväskylän vuoden 2020 palo oli saanut alkunsa siitä, että iäkäs asukas oli polttanut kynttilää parvekkeella huolimattomasti. Tuli levisi sitten puisiin lattiaritilöihin ja puuseinään. Kerrostalon julkisivurakenteita ei ollut suunniteltu kokonaisuutena eikä rakennustyön aikana tunnistettu piiloon jääviä vaarallisia onteloita eikä palo-osastoinnin ja palokatkojen puutteita. Lue myös:

Kemppainen sanoo, että Kalasataman kerrostalo on rakenteeltaan "hyvin erilainen" kuin Jyväskylän kerrostalo.

– Toivon, että käydään tarkkaan läpi, miten ja miksi (Kalasataman) talo on palanut, Kemppainen sanoo.

Kemppaisen mukaan Kalasataman ja Jyväskylän taloissa oli erilaiset rakenteet ja rakentamisessa on käytetty erilaisia materiaaleja. Myöskään tulen etenemistapa ei ollut Kemppaisen mukaan samanlainen.

Kattorakenteisiin leviävät palot ovat pelastuslaitokselle myös hankalia sammutettavia.MTV

Palomestari: "Erittäin harvinaista"

Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Petri Korhonen sanoo, että Kalasataman tulipalo lähti liikkeelle "yksinkertaisena parvekepalona".

– Poikkeuksellista oli, miten nopeasti se pääsi leviämään varsinaisesta syttymiskohdasta kattorakenteisiin. Aluksi tulipalo oli rajatun tilan palo, mikä on normaalisti aika yksinkertainen tehtävä suorittaa, Korhonen sanoo MTV:lle.

Korhonen pitää harvinaisena, että palo pääsi leviämään 4. kerroksesta kattorakenteisiin.

Palomestarin mukaan tapauksessa olisi ollut aineksia isompaankin, mikäli tuli olisi levinnyt nopeasti sisäpuolisiin rakenteisiin tai jos asukkaat olisivat poistuneet palon aikana rappukäytävään ennen evakuointia.

Palo lähti 4. kerroksen asunnosta.MTV

