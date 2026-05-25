Onnettomuustutkintakeskus on alustavasti sanonut, että Kalasataman tulipaloa ei tutkita mikäli siinä on samankaltaisuuksia vuoden 2020 Jyväskylän senioritalon paloon.
Rakennusteollisuuden teknisten määräysten päällikkö Jani Kemppainen haluaa, että Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) tutkii Helsingin Kalasataman lauantaisen kerrostalon tulipalon.
– Toivomme, että Otkes tutkii, missä vika oli. Oliko vika rakenteissa vai pitäisikö esimerkiksi rakennusmääräyksiä muuttaa, sanoo Kemppainen MTV Uutisille.
Epäily edelleen on, että parvekkeella käytetyllä kaasugrillillä on ollut osaa tulipalon syttymiseen. Asunnon asukkaita epäillään yleisvaaran tuottamuksesta.
Jani Kemppainen on ihmeissään siitä, miten Kalasataman tulipalo pääsi leviämään.
Otkes on alustavasti sanonut, että tapausta ei tutkita mikäli siinä on samankaltaisuuksia vuoden 2020 Jyväskylän senioritalon paloon.
Jyväskylän vuoden 2020 palo oli saanut alkunsa siitä, että iäkäs asukas oli polttanut kynttilää parvekkeella huolimattomasti. Tuli levisi sitten puisiin lattiaritilöihin ja puuseinään.
Kerrostalon julkisivurakenteita ei ollut suunniteltu kokonaisuutena eikä rakennustyön aikana tunnistettu piiloon jääviä vaarallisia onteloita eikä palo-osastoinnin ja palokatkojen puutteita.