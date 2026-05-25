Poliisi tiedottaa Enonkoskella eilen tapahtuneesta vakavasta väkivallanteosta.

Itä-Suomen poliisi sai eilen ilmoituksen, jonka mukaan miestä oli ammuttu Enonkoskella.

– Tekoa oli selvittämässä useita poliisipartioita ja teosta epäilty henkilö on poliisin hallussa, poliisista kerrotaan.

Poliisi on tänään esitutkinnassa selvitellyt tapahtumien kulkua.

– Poliisille on muodostunut hyvä käsitys siitä, mitä enonkoskelaisessa taloyhtiössä tapahtui eilen iltapäivällä.

Kuopion yliopistolliseen sairaalaan viedyssä miesuhrissa oli ulkoisen väkivallan merkkejä, mikä antoi aiheen epäillä tapon yritystä. Väkivallan uhri ei poliisin tietojen mukaan ole hengenvaarassa.

Poliisi ei tässä vaiheessa kerro tarkemmin tekovälineeseen tai tekijään liittyvistä asioista.



