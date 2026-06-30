Epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021.

Helsingin käräjäoikeus vangitsi eilen 46-vuotiaan indonesialaismiehen epäiltynä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Mies vangittiin poissaolevana.

Ylen mukaan epäilty rikos on tapahtunut elokuussa 2021 Eurajoella Satakunnassa.

Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Pekka Karkkola keskusrikospoliisista ei vahvista Ylen tietoa. Hän ei myöskään tässä vaiheessa kerro tarkemmin, mistä rikosepäilyssä on kyse.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen on maanpetosrikos, josta voidaan tuomita enintään neljän vuoden vankeusrangaistukseen.