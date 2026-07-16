Poliisi tutkii, onko kauneudenhoitoyrityksissä käytetty luvattomia lääkeaineita.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii, onko kolmessa pääkaupunkiseudulla toimivassa kauneudenhoitoalan yrityksessä käytetty pistoshoidoissa Suomessa luvattomia lääkeaineita tai myyntiluvattomia valmisteisiin rinnastettavia tuotteita.

Rikosepäilyihin kuuluvat tässä vaiheessa muun muassa lääkerikos ja luvaton terveydenhuollon ammattitoiminnan harjoittaminen.

Poliisin mukaan tiedossa ei ole, että asiakkaille olisi aiheutunut vammoja.

– Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi syntynyt asiakkaille vammoja. Tutkinnan tarkoitus on kuitenkin selvittää, onko potentiaalisesti terveyttä vaarantavia aineita ja laitteita käytetty, sillä tavalla, että rikoksen tunnusmerkistö täyttyy, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sari Knaapi tiedotteessa.

Epäillyt teot sijoittuvat poliisin arvion mukaan viime vuosille, mutta tarkkaa aikajanaa selvitetään edelleen.

Poliisi ei kerro yritysten nimiä tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi. Asiassa on epäiltynä useita henkilöitä, mutta määrää ei toistaiseksi täsmennetä.

Myös salakuljetus voi tulla kyseeseen, jos valmisteita on tuotu maahan laittomasti. Tutkinta jatkuu kuulusteluilla ja yhteistyössä valvovien viranomaisten kanssa.