Petri Poikolainen tunnetaan etenkin roolistaan elokuvasta Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia.

MS-tautia sairastanut näyttelijä Petri Poikolainen on kuollut 50-vuotiaana, kertoo Yle.

Tiedon Poikolaisen kuolemasta on varmistanut Ylelle elokuvaohjaaja Teemu Nikki, joka työskenteli Poikolaisen kanssa yhdessä vuonna 2021 julkaistussa elokuvassa Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia. Poikolainen sai vuonna 2022 samasta elokuvasta parhaan miespääosan Jussi-palkinnon.

Vuonna 1975 syntynyt Poikolainen sairastui MS-tautiin syksyllä 2008.

MS-tauti syntyy, kun ihmisen oman immuunijärjestelmän solut tekevät hyökkäyksen aivoissa, selkäytimessä tai näköhermoissa. Tästä aiheutuu tulehdus, joka käytännössä näkyy erilaisina oireina.

5:21 Vuoden 2022 Jussi-gaalassa nähtiin tunteikas hetki, kun koko yleisö osoitti seisten suosiotaan Jussin voittaneelle Poikolaiselle.

