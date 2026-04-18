Jimi Pääkallon suosio auttoi myös Technicolour-bändiä vauhtiin vuosituhannen taitteessa.

Jimi Pääkallo eli Konsta Hiekkanen nousi julkkikseksi vain 16-vuotiaana elokuvasta Pitkä kuuma kesä, joka ilmestyi vuonna 1999. Sittemmin Pääkallo perusti kavereidensa kanssa Technicolour-yhtyeen, joka on hiljattain tehnyt comebackin vuosien tauon jälkeen.

44-vuotias Jimi Pääkallo muisteli MTV:n Huomenta Suomessa julkisuutta, joka vyöryi teini-ikäisenä päälle.

– En varmasti olisi täällä tänään ja samana ihmisenä, jos en olisi päässyt tuohon leffaan mukaan. Se oli samaan aikaan elämäni merkittävimpiä, kauneimpia ja myös varmaan traumaattisimpia kokemuksia. Siinä on kaikki mahdollinen yhdessä, Pääkallo sanoi.

Hänen mukaansa traumaattisinta oli nimenomaan julkisuus.

– Ei siis varsinaisesti kuvaukset, mutta se, että niin nuorena tulee paljon huomiota itselle – totta kai se on omalle tietoisuudelle sellainen asia, jota ei ehkä osaa käsitellä oikealla tavalla. Vasta ajan myötä on tullut perspektiivi, mitä kaikkea se on tehnyt mielenlaadulleni niin hyvässä kuin huonossakin.

– Mutta en kadu millään tavalla. Traumatkin tuntuu kauniilta asioilta sitten kuitenkin.

