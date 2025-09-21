Digihuijarit yrittävät päästä ihmisten rahoihin kiinni monin eri keinoin.

Tuskin kukaan välttyy verkkorikollisten laittomilta pyrkimyksiltä, sillä nykyään huijausyrityksiä on kaikkialla verkossa.

Huijaustyypit ovat moninaisia, ihmisiä yritetään saada lankaan esimerkiksi sähköposteilla ja tekstiviesteillä.

Mutta mistä sitten voi tunnistaa, onko esimerkiksi Postin nimissä viestin lähettänyt oikea toimija vai huijari?

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tietoturva-asiantuntija Samuli Könönen kehottaa kiinnittämään huomiota viestin mukana olevan linkin osoitteeseen.

Mikäli se ei vaikuta täsmäävän, niin linkkiä ei kannata seurata.

– Tällä tavalla rikolliset yrittävät vähän niin kuin matkia niitä oikeita palveluja, Könönen toteaa.

Ihmiset saavat erinäisiä viestejä veronpalautuksista, postipaketeista ja pankkiasioista. Könönen muistuttaa digihuijareiden lähettävän viestejä näistä samoista aiheista.

Kiireessä voi haksahtaa

F-Securen kyberuhkien tiedustelupäällikkö Laura Kankaalan mukaan ihmiset lankeavat verkossa eniten erilaisiin ostoshuijauksiin.

Kyseessä voi olla esimerkiksi feikkisivusto, jolla uskotellaan olevan myynnissä luksustuotteita halpaan hintaan.

Vaikka olisi kuinka tarkkana verkkohuijareiden varalta, Kankaalan mukaan on silti hyvin inhimillistä haksahtaa vilppiin.

– Ongelma on se, että me olemme ihmisiä. Meillä on kiire, me olemme väsyneitä, me olemme kännissä. Meillä on monia tämmöisiä eri olotiloja.

Katso asiantuntijoiden haastattelu yllä olevalta videolta!

