Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoon on tullut tapauksia, joissa rikolliset ovat soittaneet uhreille ja esiintyneet Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoina.
Traficomin mukaan huijauspuheluissa rikolliset ovat muun muassa väittäneet uhrien matkapuhelimien olevan virusten saastuttamat ja että Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat tulevat noutamaan laitteet pois.
Lisäksi puheluissa on pyydetty pankkitunnuksia ja maksukorttien tietoja.
– Rikolliset ovat nyt alkaneet myös lähettää EU:n kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 -aiheisia Whatsapp-viestejä, joissa viitataan organisaation tekemään tietoturvailmoitukseen, Traficomin tiedotteessa kerrotaan.
– Viestissä pyydetään vahvistamaan kyseisen viestin vastaanottaminen – tarkoituksena saada uhri vastaamaan, jolloin rikolliset voivat soittaa takaisin ja jatkaa huijausta.
Vedotaan kiireeseen
Traficom tähdentää, että näihin viesteihin ei tule vastata.
Kyberturvallisuuskeskus pyytää myös ilmoittamaan huijaus- ja tietojenkalasteluviesteistä matalalla kynnyksellä keskukselle.
Huijauspuheluissa tai viesteissä rikolliset pyrkivät synnyttämään uhrissa hätää tai pelkoa, jotta saisivat hänet toimimaan ja luovuttamaan esimerkiksi pankkitunnukset.
Lisäksi rikolliset vetoavat yleensä kiireeseen, jotta uhri toimisi nopeasti.
Kyberturvallisuuskeskus ei koskaan kysy henkilötietoja tai pankkitunnuksia.
Muista nämä:
- Kyberturvallisuuskeskus muistuttaa, ettei se koskaan kysy ihmisten pankkitunnuksia, kertakäyttöisiä tunnistuskoodeja tai maksukorttien tietoja.
- Keskus ei myöskään painosta kiireellisiin toimiin, pyydä siirtämään rahaa tai asentamaan etähallintaohjelmaa.
- Keskus ei koskaan pyydä henkilötietoja tai lähetä linkkejä kirjautumissivuille.
- Keskuksen työtekijät eivät myöskään ilmesty koteihin tai toimistoihin vaatimaan välitöntä maksua, luottamuksellisia tietoja tai noutamaan laitteita, kuten matkapuhelimia.
Näin tunnistat Kyberturvallisuuskeskuksen oikean yhteydenoton
- Tarkista lähettäjä ja linkit - vie hiiri osoitteen päälle: sen on päätyttävä traficom.fi.
- Katkaise epäilyttävä puhelu ja soita takaisin viralliseen asiakaspalvelunumeroon p. 029 534 5000
- Katso nettiselaimen osoiteriviltä lukkosymboli – Traficomin nettisivujen osoitteet alkavat https:// ja näyttävät suljetun lukon.
- Varo kiire- ja uhkailukeinoja – huijarit vetoavat paniikkiin, me emme
- Vahvista maksupyynnöt – Lähettämämme laskut löytyvät traficomin oma-asiointi-palvelusta.
- Jos henkilö saapuu kotiovellesi tai toimistoon. Pyydä nähdä kuvallinen henkilökortti. Jokaisella Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen työntekijällä on virallinen Traficomin myöntämä henkilökortti. Tarkista henkilökortin tiedot soittamalla asiakaspalvelunumeroon 029 534 5000
Lähde: Traficom.