Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tietoon on tullut tapauksia, joissa rikolliset ovat soittaneet uhreille ja esiintyneet Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijoina.

Traficomin mukaan huijauspuheluissa rikolliset ovat muun muassa väittäneet uhrien matkapuhelimien olevan virusten saastuttamat ja että Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat tulevat noutamaan laitteet pois.

Lisäksi puheluissa on pyydetty pankkitunnuksia ja maksukorttien tietoja.

– Rikolliset ovat nyt alkaneet myös lähettää EU:n kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 -aiheisia Whatsapp-viestejä, joissa viitataan organisaation tekemään tietoturvailmoitukseen, Traficomin tiedotteessa kerrotaan.

– Viestissä pyydetään vahvistamaan kyseisen viestin vastaanottaminen – tarkoituksena saada uhri vastaamaan, jolloin rikolliset voivat soittaa takaisin ja jatkaa huijausta.

Vedotaan kiireeseen

Traficom tähdentää, että näihin viesteihin ei tule vastata.

Kyberturvallisuuskeskus pyytää myös ilmoittamaan huijaus- ja tietojenkalasteluviesteistä matalalla kynnyksellä keskukselle.

Huijauspuheluissa tai viesteissä rikolliset pyrkivät synnyttämään uhrissa hätää tai pelkoa, jotta saisivat hänet toimimaan ja luovuttamaan esimerkiksi pankkitunnukset.

Lisäksi rikolliset vetoavat yleensä kiireeseen, jotta uhri toimisi nopeasti.

Kyberturvallisuuskeskus ei koskaan kysy henkilötietoja tai pankkitunnuksia.