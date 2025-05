Tutkimus havaitsi huolestuttavan seksi-ilmiön: "Miehillä 15 kertaa suurempi todennäköisyys saada orgasmi"

Tuore tutkimus ei maalaa hyvää kuvaa heteroparien seksistä – ainakaan, mitä tulee naisen orgasmin varmistamiseen.

Orgasmikuilu on jo monelle tuttu termi. Orgasmikuilulla viitataan ilmiöön, jossa orgasmit jakautuvat hyvinkin epätasaisesti heteromiesten ja -naisten kesken. Eräässä tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että siinä missä 95 prosenttia heteromiehistä sai orgasmin liki jokaisella seksikerralla, vain 65 prosenttia heteronaisista voi sanoa samaa.

Tuoreessa tutkimuksessa on kuitenkin keskitytty orgasmin tavoittelun kuiluun. Journal of Social and Personal Relationships -julkaisussa esitellyn tutkimuksen mukaan termi viittaa siihen, kuinka paljon joku haluaa orgasmin tapahtuvan – olipa kyse sitten omasta tai kumppanin orgasmista – sekä siihen, kuinka paljon vaivaa hän laittaa sen tapahtumisen eteen. Tutkimuksesta uutisoi muun muassa HuffPost.

Tutkimusta johtanut Carly Wolfer CUNY Graduate Centeristä tutki 21 päivää 127 heteroaikuisen seksipäiväkirjoja. Osallistujat olivat 18–40-vuotiaita ja yksiavioisissa parisuhteissa. Yhteensä tarkasteltavia seksitilanteita oli 566.

Wolfer havaitsi, että miesten orgasmeja priorisoitiin suhteettoman paljon parisuhteen molempien osapuolten taholta. Heteromiehet keskittyivät omaan orgasmiinsa, ja kumppanit tukivat heitä tässä missiossa. Heteronaisten fokus sängyssä onkin tutkimustulosten perusteella saada miespuolinen kumppani kliimaksiin.

Naisten orgasmin eteen ei nähdä vaivaa

Tutkimuksessa miehet raportoivat saaneensa orgasmin 90 prosentissa seksitilanteita, kun naiset raportoivat orgasmin vain 54 prosentissa seksikohtaamisista. Miehet raportoivat myös merkittävästi naisia korkeampaa yleistä seksuaalista tyytyväisyyttä sekä tyytyväisyyttä orgasmeihin.

– Otoksessamme miehillä oli 15 kertaa suurempi todennäköisyys saada orgasmi kuin naisilla missä tahansa seksiaktissa, Wolfer kertoi HuffPostille.

– Eikä siksi, että se on "luonnollisesti vaikeampaa" naisille saada orgasmi – tavallinen myytti –, vaan siksi, että näemme vähemmän vaivaa sellaisiin seksuaalisiin toimiin, jotka tukevat naisten nautintoa, kuten klitoriksen stimulaatioon.

Klitoriksen stimulointi on monen naisen kohdalla varmin tapa saada orgasmi. Tästä huolimatta eräässä tutkimuksessa tutkijat tulivat siihen tulokseen, että naiset odottavat todennäköisemmin klitoriksen stimulaatiota harrastaessaan seksiä naisen kanssa kuin ollessaan vällyjen välissä miehen kanssa.

Yksi ongelma on se, että yhdyntää pidetään niin oleellisena osana seksiä. Miehelle se voikin olla varmin tapa saada orgasmi, mutta suurin osa naisista tarvitsee avuksi klitoriksen stimulaatiota. Klitoriksen koskemista pidetään kuitenkin liian usein vain esileikkinä, mikäli siihen kosketaan ollenkaan.

Jos orgasmia ei syystä tai toisesta kuulu, vaikka siihen panostettaisiinkin, on tärkeä muistaa, että seksi voi olla hyvää ilman kliimaksiakin, ja joskus matka voi olla tärkeämpi kuin päämäärä.

