Ei se päämäära, vaan se matka? Seksuaaliterapeutti tyrmää ajatuksen siitä, että naiset eivät tarvitse tai halua seksissä orgasmia.

Riittääkö naisille seksissä pelkkä hyvältä tuntuva matka, kun miehillä tähtäimessä on aina päämäärä eli orgasmi?

Erityistason seksuaaliterapeutti Marja Kihlström tyrmää oletuksen siitä, ettei orgasmi voisi olla naisille yhtä lailla tärkeä seikka seksissä.

– En usko, että yksikään nainen lähtee tuohon ajatukseen enää sen jälkeen, kun he löytävät nautinnon ja orgasmit. Sen jälkeen, kun olet kokenut sen, niin et enää pidä sitä vähäpätöisenä, Kihlström toteaa Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa.

Kihlstömiltä on hiljattain ilmestynyt jo kahdeksan vuotta sitten alun perin ilmestyneen naisen orgasmiin pureutuvan Iso O – matkaopas huipulle -kirjan uusi laitos (Kosmos, 2026).

Seksi voi olla "herkkua"

Kihlström kertoo joutuvansa sosiaalisen median tileillään puhumaan seksistä "herkkuna", ettei joudu bännätyksi, mutta herkku sanana sopii hänen mukaansa kuvaamaan seksiä todella hyvin.

– Jos se seksi on nautinnollista ja siihen mahdollisesti kuuluvat ne ihanat orgasmitkin, se on herkku, jota haluat ja haluat tehdä sitä uudelleen, vaikka olisitkin vähän väsynyt ja aamulla olisi herätys.