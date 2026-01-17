Erikoiset reaktiot orgasmin jälkeen voivat ihmetyttää, mutta kyseessä on normaali, joskin harvinainen ilmiö.

Jotkut naiset kokevat orgasmin aikana epätavallisia fyysisiä ja emotionaalisia reaktioita, kuten naurua, itkemistä, päänsärkyä, pistelyä, jalkakipua tai nenäverenvuotoa.

Tämä ilmiö, englanniksi peri-orgasmic phenomena, ei liity orgasmin normaaliin fysiologiaan.

Uusi kyselyyn perustuva vertaisarvioitu mutta pieni tutkimus on tutkijoiden mukaan kuitenkin ensimmäinen, joka selvittää, kuinka usein ja johdonmukaisesti naiset kokevat näitä reaktioita ja milloin ne todennäköisimmin esiintyvät – kumppanin kanssa vai masturboinnin aikana?

Ilmiön on aiemmin tunnistanut esimerkiksi eräs vuonna 2017 julkaistu tutkimus.

Harvinainen ilmiö

Northwesternin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että mainitut reaktiot ovat harvinaisia ​​– vain 2,3 prosenttia 3 800:sta kyselytutkimukseen vastanneista naisista kertoi kokeneensa vastaavaa.

Löydökset ovat kuitenkin välttämättömiä tietoisuuden lisäämiseksi ja naisten vakuuttamiseksi siitä, että nämä reaktiot ovat normaalin seksuaalisen vasteen piirissä, tutkimuksen johtava kirjoittaja, Northwestern University Feinbergin lääketieteellisen tiedekunnan synnytys- ja naistentautiopin kliininen professori, tohtori Lauren Streicher sanoo tiedotteessa.

Streicherin mukaan löydökset edellyttävät myös lisätutkimuksia, jotta naiset voivat huolehtia seksuaaliterveydestään ja -hyvinvoinnistaan.

– Naisten on tiedettävä, että jos heillä on hillitön naurunremakka joka kerta orgasmin aikana (eikä mikään ollut hauskaa), he eivät ole yksin.

Tutkimustulokset esiteltiin joulukuussa 2024 Journal of Women's Health -julkaisussa.

Päänsärkyä ja itkua

Tutkimukseen osallistuneet naiset katsoivat lyhyen videon, jossa ilmiötä selitettiin. Tämän jälkeen naiset vastasivat kuuteen kysymykseen siitä, mitä he kokivat orgasmin aikana.

Vastanneista naisista 86 tunnisti ilmiön. Heistä 61 prosenttia kertoi kokeneensa fyysisiä oireita, 88 prosenttia puolestaan emotionaalisia reaktiota. 21 prosenttia koki sekä fyysisiä että emotionaalisia oireita.

52 prosenttia naisista koki enemmän kuin yhden oireen orgasmin aikana.

69 prosenttia naisisita koki oireita vain joskus, mutta 17 prosenttia raportoi kokevansa niitä aina orgasmin aikana. 51 prosenttia koki oireita nimenomaan kumppanin kanssa, yhdeksän prosenttia masturboidessa ja 14 vibraattorin kanssa.

Fyysisten oireiden jakautuminen 86 kyselyyn vastanneen keskuudessa Päänsärky (33 %) Lihasheikkous (24 %) Jalkakipu/kihelmöinti (19 %) Kasvojen kipu/kutina/kihelmöinti (6 %) Aivastelu (4 %) Haukottelu (3 %) Korvakipu/muu korvatunto (2 %) Nenänverenvuoto (2 %) Tunneoireiden jakautuminen 86 kyselyyn vastanneen keskuudessa Itkeminen (63 %) Suru tai itkun tarve positiivisen seksuaalisen kokemuksen yhteydessä (43 %) Nauru (43 %) Hallusinaatiot (4 %)

Lähteet: Northwesternin yliopisto, Journal of Women's Health