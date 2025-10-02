Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu seksuaaliterapeutti kehottaa testaamaan seksiä ilman orgasmia.

Esileikki, akti ja lopuksi ejakulaatio ja orgasmi. Mielellään samaan aikaan ja niin, että myös kumppani tulee.

– Meillä on vahva käsikirjoitus siitä, miten seksin kuuluu mennä, sanoo seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen.

– Haastaisin sitä. Voisiko orgasmi olla kirsikka kakun päällä ja kaikki se, mitä tapahtuu ennen kuin päästään orgasmiin se, joka tuottaa minulle nautintoa?

Pesosen mukaan nautinnon käsite voi laajentua todella paljon, kun antaa vähemmän arvoa orgasmille. Lisäksi se voi opettaa, mistä kaikkialta oma keho saa nautintoa.

– Jos välillä tehtäisiin tietoinen päätös, että harrastetaan seksiä, mutta ei mennä orgasmiin asti, niin toisiko se jotain uutta jännitettä, kihelmöintiä tai leikkisyyttä seksiin?

Entä, jos orgasmin kuitenkin haluaa, mutta sitä ei saa? Onko seksi huonoa? Katso vastaus yllä olevalta videolta.