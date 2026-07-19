Työpaikkakiusaamiseen on saatavilla ulkopuolista apua, mutta siihen voi ja tulee puuttua myös työpaikan sisällä.

Työpaikkakiusaaminen ei ole vain kiusatun ja kiusaajan välinen asia, vaan se koskettaa koko työyhteisöä. Jos kahden ihmisen välillä on ikäväksi koettu jännite, se välittyy muillekin.

– Ei ole mitenkään harvinaista, että näissä tilanteissa alkaa syntyä pienempiä ryhmittymiä tai niin sanottuja kuppikuntia, jotka lähtevät katsomaan asioita tietystä näkökulmasta, erityisasiantuntija Seija Moilanen Työturvallisuuskeskuksesta sanoo.

Moilanen toivoo, että kollegat uskaltaisivat puuttua työtoverin epäasialliseen kohteluun.

– Voi kun meillä kaikilla olisi rohkeutta siinä tilanteessa ottaa asia puheeksi. Todeta, että hei, pysähdytääs nyt hetkinen – tässä taisi tapahtua jotain sellaista, joka ei ole ok. Miten voimme toimia paremmin jatkossa, Moilanen kuvailee.

– Nimittäin jos me emme tartu näihin tilanteisiin yhdessä silloin, kun tällaista huomataan, niin käytännössähän me mahdollistamme sen, että meidän työpaikalla saa toimia näin. Ei kävellä ohi, ei käännetä selkää, Moilanen sanoo.