Yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti liikenneonnettomuudessa Pirkkalassa.
Sisä-Suomen poliisi kertoo saaneensa hätäkeskukselta tiedon liikenneonnettomuudesta noin kello 01 aikaan yöllä. Onnettomuus tapahtui Pyhäjärventiellä, noin 900 metriä Lentoasemantieltä Ylöjärven suuntaan.
Vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Osa keskikaiteesta irtosi törmäyksessä ajoradalle, jolloin kaksi muuta ajoneuvoa ajoi sen yli saaden vaurioita.
Poliisin mukaan ensimmäisenä kaiteeseen osuneen ajoneuvon kuljettaja loukkaantui vakavasti.
Pyhäjärventien Ylöjärven suuntaan menevät kaistat olivat yöllä suljettuina pelastus- ja raivaustöiden vuoksi.