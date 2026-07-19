Englanti on voittanut pronssiottelun miesten jalkapallon MM-turnauksessa.
Englanti päihitti Ranskan lukemin 6–4 Bukayo Sakan hattutempun vauhdittamana.
Englanti oli ensimmäisen puolikkaan jälkeen 4–0-johdossa. Ranska sai kuitenkin uutta puhtia, kun Kylian Mbappe avasi joukkueen maalitilin 48. peliminuutilla. Mbappe osui vielä uudemman kerran 66. minuutilla.
Maalikarkelot jatkuivat lisäajalle asti, kun sekä Ranskan Ousmane Dembele että Englannin Jude Bellingham täydensivät turnaussaldojaan ottelun viime hetkillä.
Mbappesta tuli MM-historian maalipörssin ykkönen
Ranskan tähtihyökkääjä Kylian Mbappesta on samalla tullut jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä.
Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään kaksi maalia Ranskan ja Englannin välisessä pronssipelissä sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia.
Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä sunnuntaina turnauksen loppuottelussa Espanjaa vastaan. Messi on tähän mennessä tehnyt MM-urallaan 21 maalia.