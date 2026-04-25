Lähes 25 vuotta sitten, elokuussa 2001, koko Suomea järkytti espoolaisen pariskunnan Elise ja Martti Heinon murhat.

Neljä 16–18-vuotiasta nuorta espoolaismiestä tuomittiin vuosituhannen alussa Heinojen kaksoismurhasta. Yksi tekijöistä ampui uhrit, minkä jälkeen ruumiit hävitettiin mereen.

Eniten ihmetystä herätti se, että kaikki pojat olivat niin sanotuista kunnollisista perheistä ja silti he syyllistyivät rikoksista vakavimpaan, murhaan.

Martti Heino oli tutustunut neljään teinipoikaan ja tehnyt heidän kanssaan yhteistä kännykkäkauppaa. Vanhin poika alkoi haaveilla suuremmista rahasummista ja hän punoi murhasuunnitelman. Hän maksoi kolmelle nuoremmalle pojalle tuhat markkaa siitä, että he sitoutuvat suunnitelmaan.

Tämän jälkeen rikosta valmisteltiin. Pojat ostivat muun muassa kaksi jääkiekkoilijoiden käyttämää laukkua, mihin ihminenkin mahtuu.

Pojat olivat yhteydessä Marttiin ja kertoivat, että koska matkapuhelinbisnes sujuu niin hyvin, he juhlisivat asiaa yhdessä elokuussa kesämökillä Lopella. Samalla he voisivat tehdä isot kaupat, koska pojat väittivät, että heillä oli paljon matkapuhelimia hankittuina.

Päiväksi sovittiin 24. elokuuta 2001. Mökin pojat olivat valikoineet etukäteen, eikä se liittynyt mitenkään Heinoihin tai tekijöihin.

Nuorin poika ampui

Kun Heinot saapuivat autollaan Lopelle, vanhin poika ohjeisti heitä perille puhelimitse. Nuorin poika oli kesämökille johtavan polun alkupäässä kiven takana pienoiskiväärin kanssa. Yksi pojista tuli Heinoja vastaan.