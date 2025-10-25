Seksuaaliterapeutti Joonas Pesosen mukaan miehet unohdetaan seksuaalikasvatuksessa ja seksologian kentällä.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta tutun seksuaaliterapeutin Joonas Pesosen mukaan miehet unohtuvat niin seksuaalikasvatuksen kuin seksikeskustelun kentällä.

– Miehistä suurin osa on heterosuhteessa. Meillä on siellä myös tosi paljon haasteita, jos puolet avioliitoista päättyy eroon, Pesonen huomautti Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Meillä on yllättävän vähän edelleen suomenkielistä materiaalia miesten seksuaalisuudesta, jolloin meiltä voi puuttua myös sanat ja määritteet, että mistä oikein puhutaan.

Korjatakseen tilannetta Pesonen kirjoitti oppaan miesten seksuaalisuuteen.

Penissyklopedia (Kosmos 2025) nimeä kantava tietokirja ei kuitenkaan keskity vain seksiin, se antaa miehille myös työkaluja tutkailla omaa mieheyttään ja sitä, mistä pään sisäiset miehen mallit ovat lähtöisin, ja vastaavatko ne omia arvoja.