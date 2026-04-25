Heikoista yleisömääristään parjattu Tappara paukutti kuluvan kevään yleisöennätyksen tauluun SM-liigassa.
Lauantain alkuillan viidettä Tapparan ja Ilveksen välistä semifinaalia seuraa Nokia-areenassa 12 224 katsojaa. Se on koko kuluvan pudotuspelikevään korkein yleisömäärä. Kyseessä on ensimmäinen yli 12 000-päinen yleisö tänä keväänä.
Ennen tätä iltaa Tapparan kevään korkein kotiyleisömäärä oli kolmannen välieräottelun 9 333 katsojaa.
Koko liigakevään ennätystä piti ennen tätä iltaa hallussaan Ilves, jonka ensimmäinen semifinaalien kotiottelu veti 11 869 katsojaa.
Tappara peittosi arkkivihollisensa siis 355 silmäparilla. Sinioranssia seuraa on kritisoitu pudotuspelien aikana heikosta lipunmyynnistä ja kalliista tikettihinnoista. Vielä välierien avauksessa Tapparan yleisölukemaksi jäi 8 282.
Ottelusarja jatkuu varmuudella ainakin maanantaina, kun seurat pelaavat kuudennen ottelun.