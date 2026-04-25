Unkarissa vaalit hävinnyt pääministeri Viktor Orbán sanoo luopuvansa paikastaan Unkarin parlamentissa.
Orbán puhui asiasta Facebookissa jakamallaan videolla, kertoo uutistoimisto AFP.
Orbánin 16 vuotta jatkunut valtakausi on päättymässä, kun hänen koalitionsa kärsi pari viikkoa sitten murskatappion. Voiton Unkarin parlamenttivaaleissa vei Peter Magyarin Tisza-puolue.
Orbán sanoo, että hänen paikkansa parlamentissa kuuluu Fideszille ja liittolaispuolueelle KDNP:lle.
Orbán lisää, että häntä ei enää enää tarvita parlamentissa, vaan edustamansa poliittisen liikkeen uudelleenjärjestäytymisessä.