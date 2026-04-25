Uudelle syöntikypsälle avokadolle luvataan pitkä säilyvyys jääkaapissa.

Mikään ei ole yhtä ärsyttävää kuin avokadon kypsyyden arpominen ruokakaupassa. Jo aiemmin ongelmaa on ratkaistu muun muassa K-ryhmän kaupoissa tuomalla tiettyihin myymälöihin avokadon kypsyyden tunnistavia laitteita.

Nyt sen sijaan S-ryhmä on lanseerannut kauppoihinsa täysin uudenlaisen syöntikypsän avokadon. Ketjun mukaan avokadot voivat nyt säilyä hyvässä syöntikypsyydessä jopa 1–2 viikkoa, kiitos uusien kasvatus- ja kypsytysmenetelmien.

Mistä on oikein kyse, ja millaisia uudet avokadot ovat?

