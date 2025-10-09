Ensitreffit alttarilla -sarjasta tuttu seksuaaliterapeutti kertoo, että seksissä voi kehittyä.

Pitääkö seksin olla heti parisuhteen alusta lähtien täydellistä? Seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen pitää vaatimusta hyvästä seksistä suhteen alussa suurena.

– Seksi on laji, jossa pystymme kehittymään ja kehitytäänkin toisen kanssa, koska opimme luottamaan toiseen ja tuntemaan toista paremmin.

Jos seksi ei jostain syystä tunnu hyvältä tai oikealta, voi sitä lähteä kehittämään puhumalla aiheesta.

– On herkkä alue puhua seksistä toisen ihmisen kanssa. Toivoisin, että keskustelutilanteita luotaisiin jo ennen seksiin menemistä. Puhuttaisiin siitä, miten oma keho toimii.

Pesosen mukaan seksistä puhuminen olisikin hyvä ottaa osaksi parisuhdetta jo suhteen alkumetreillä.

– Nautinto, mieli ja keho muuttuvat jatkuvasti.

– Kun seksistä opitaan kommunikoimaan jo alkumetreillä, siitä tulee tosi paljon helpompaa sitten, kun tulee niitä muutoksia, kuten sairauksia, leikkauksia tai stressiä, jotka muuttavat seksuaalisuuttamme.

Kerro, mistä nautit

Pesonen kehottaa puhumaan kumppanille avoimesti siitä, mistä itse nauttii sen sijaan, että toisi ilmi, mikä kumppanin tekemisessä ei tunnu oikealta.

– Voi sanoa, että toivoisin, että koskettaisit näin tai kertoa, jos tykkää, kun kumppani tekee tietyllä tavalla tai vaikka pitää ääntä.

Toisaalta seksin aikana voi myös ilmoittaa kumppanille, jos jokin ei tunnu hyvältä juuri siinä hetkessä.

– Voi sanoa, että anteeksi, mitä teet nyt, ei tunnu tänään kehossani hyvälle. Toivoisin, että tekisit näin.

Saako kumppanin herättää seksillä? Katso vastaus yllä olevalta videolta.