"Opeta mua". Näillä sanoilla Joonas Pesonen kuroisi umpeen miesten ja naisten välistä orgasmikuilua.
Miesten nautintoon keskittyvän oppaan Penissyklopedian (Kosmos 2025) kirjoittanut seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen paljastaa Viiden jälkeen -ohjelmassa, miksi "opeta mua" on hänestä seksikkäin sanapari.
– Siinä on ytimessä se, että olen kiinnostunut sinusta ja sinun nautinnostasi.
– Jos ilmaiset puolisolle, että opeta minua, väitän, että vastapuoli opettaa kyllä, eikä ajattele, että miten tuo nyt ei osaa ja tiedä, Pesonen vinkkaa.
Orgasmikuilu on palkkakuilua laajempi
Pesosen mukaan etenkin miesten kannattaa harjoitella sanomaan kyseistä sanaparia.