Eetu etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa.

Toukokuussa MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa alkavan Love Island Suomi -kauden ensimmäiset sinkut julkistettiin hiljattain. Kauden ensimmäisessä jaksossa rakkauden saarelle astelee kymmenen sinkkua, joista yksi on Eetu, 28.

Eetu on odottanut innolla, että hän pääsee kertomaan Love Island -osallistumisestaan julkisesti. Ystävät, joiden kanssa Eetu ei ole päivittäin tekemisissä, alkoivat nimittäin jo kyseenalaistaa, miksei hän ollut hetkeen aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

– Minusta pitää tietää se, että olen aika huono valehtelemaan. Yritin kyllä parhaani. Kun soittoja tuli, niin sanoin, että minulla on ollut aika paljon töitä ja koulujuttuja, olen yritystä perustanut. Eivät he ihan ostaneet sitä, hän kertoi MTV Uutisille Love Island Suomen mediatilaisuudessa.

MTV Oy / Jukka Alasaari

Eetu nimeää parhaiksi puolikseen tunneälykkyytensä, keskustelutaitonsa ja kykynsä ottaa ihmiset huomioon sellaisina kuin nämä ovat.