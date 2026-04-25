Helsingin poliisi kertoo toteuttamastaan valvontaiskuista takseihin.
Eilen toteutetun taksiliikenteen yhteisvalvonnan aikana tarkastettiin yhteensä 36 taksia. Valvontaiskussa havaittiin puutteita peräti 21 tapauksessa.
Poliisi kirjoitti valvonnassa yhdeksän sakkoa. Lisäksi määrättiin liikennevirhemaksuja.
Poliisin mukaan eniten puutteita havaittiin yrityksen ja kuljettajan tietojen esittämisessä sekä ajopäiväkirjan pidossa. Lisäksi havaittiin useita puutteita liikennelupien välittömässä esittämisessä.
Tarkastetuista ajoneuvoista kaksi oli rekisteröimättä luvanvaraiseen käyttöön, mutta kaikilla tarkastetuilla takseilla oli voimassa olevat liikenneluvat.
|Taksien valvontaiskussa havaitut rikkeet tai puutteet:
• Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 9 kpl
• Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 7 kpl
• Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää välittömästi 5 kpl
• Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 12 kpl
• Ajoneuvovero maksamatta 2 kpl
• Ajoneuvossa teknisiä vikoja 3 kpl
• Rekisteröimättä luvanvaraiseen liikenteeseen 2 kpl
Poliisi kertoo, että yhden kuljettajan ajoneuvosta löytyi yksi käytetty ilokaasupullo ja mukana laatikossa oli lisäksi viisi käyttämätöntä pulloa.
– Sekavahko kuljettaja kertoi hankkineensa nämä hetkeä aiemmin. Ilokaasun käyttämiseen päihtymistarkoituksessa liittyy aina riskejä ja erityisen riskialtista se on liikenteessä, poliisi kertoo tiedotteessa.
Valvontaiskun suorittivat yhteistyössä Helsingin poliisi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Lupa- ja valvontavirasto sekä Verohallinto.