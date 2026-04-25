Taksien valvontaiskussa havaitut rikkeet tai puutteet:

• Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 9 kpl

• Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 7 kpl

• Taksiliikennöintiin oikeuttavaa asiakirjaa ei ollut esittää välittömästi 5 kpl

• Ajopäiväkirjaa ei ollut esittää/oli puutteellinen 12 kpl

• Ajoneuvovero maksamatta 2 kpl

• Ajoneuvossa teknisiä vikoja 3 kpl

• Rekisteröimättä luvanvaraiseen liikenteeseen 2 kpl