Tapparan ja Ilveksen viides välieräottelu keskeytyi heti ensiminuuteilla. Syyksi kuulutettiin kielletty pyrotekniikka. MTV Urheilun ottelulähetykseen tallentui videokuvaa, jossa Ilves-kannattajien yläkatsomossa vilkkui mitä ilmeisimmin jonkinlainen kielletty soihtu tai pyro.

Hetki keskeytyksestä kuuluttamisen jälkeen Ilves-kannattajille varatussa yläkatsomon osassa nähtiin useita järjestyksenvalvojia. Katsomoa ei kuitenkaan tyhjennetty pitkällisen neuvottelun jälkeen.

Ottelu oli tuulettamisen vuoksi keskeytyksissä noin 10 minuuttia.

Paikallisvälieräsarjan toisessa ottelussa viime lauantaina Tappara-fanit poistuivat kesken pelin sen jälkeen, kun he eivät suostuneet lopettamaan jumbokokoisten lippujen sääntöjen vastaista heiluttamista pelin aikana. Kyseinen peli oli Ilveksen kotiottelu.

Tänään käynnissä oleva ottelu on Tapparan kotiottelu. Ottelusarjan voittotilanne on tasan 2–2.