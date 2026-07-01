Poliisi pyytää havaintoja Vantaan Kivistössä tapahtuneesta väkivallanteosta.
Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Kivistössä 23. kesäkuuta tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä.
Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sanna Rentola kertoo tiedotteessa, että asianomistaja ja epäilty ovat molemmat 80-luvulla syntyneitä miehiä. Hänen mukaansa miehet kohtasivat Kivistön aseman läheisyydessä ja päätyivät viettämään iltaa samaan seurueeseen.
– Jostain syystä ilta päättyi teräaseen käyttämiseen asianomaista kohtaan, Rentola sanoo.
Epäilty tekijä otettiin kiinni Helsingissä 27. kesäkuuta ja hänet vangittiin 1. heinäkuuta.
Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt teon ja tapauksen esitutkinta jatkuu muun muassa todistajien kuuluisteluilla.
Poliisi pyytää tapahtuman mahdollisesti nähneitä henkilöitä ilmoittamaan havaintonsa osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi, tai numeroon 0295 436442