Poliisi pyytää havaintoja Espoossa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta, jossa loukkaantui lievästi alakouluikäinen lapsi.
Taksinkuljettajan epäillään osuneen alakouluikäiseen lapseen suojatiellä Espoon Latokaskessa lauantaina 27. kesäkuuta noin kello 19.
Pyörällä liikkunut lapsi ei onnistunut jarruttamaan ajoissa vaan ajautui Lehtikaskentiellä sijaitsevalle suojatielle. Paikalle ajoi ajoi samanaikaisesti taksi, joka osui lapseen.
Lapsi loukkaantui tilanteessa lievästi.
Taksinkuljettaja auttoi lasta ja antoi tälle puhelinnumeronsa ennen kuin poistui paikalla, mutta numero on sittemmin osoittautunut vääräksi.
Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii tilannetta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Poliisi pyytää, että onnettomuudessa osallisena ollut taksinkuljettaja ottaa yhteyttä poliisiin.
Poliisi pyytää myös tilanteen nähneiltä havaintojaan havaintojaan sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 413 031 (vastaaja).