Johtomaalin jälkeen Englanti lopetti pelaamisen täysin. Se passivoitui, eikä oikein edes yrittänytkään enää hyökätä. Se luopui pallosta liian helposti ja teki näin omasta pelistään vaikeampaa ja Argentiinan kiristä helpompaa.
Jos lyöt liinat kiinni ja yrität puolustaa Argentiinan tasoista joukkuetta – joukkuetta, jota tähdittää Lionel Messi – vastaan yli puoli tuntia, tulos on tuo.
Kuten Harry Kanekin sen sanoi, tällä tasolla ja tässä vaiheessa turnausta et voi lyödä bussia parkkiin ja toivoa johtoaseman kestävän loppuun asti. Se ei vain enää riitä.
Ja jos aiot passivoitua, tee se edes kunnolla. Vaikka Englanti putosi syvälle puolustamaan, jätti se silti Argentiinalle aivan liikaa tilaa. Se näkyi molemmissa maaleissakin.
Nostan tasoitusmaalista esiin kaksi yksityiskohtaa. Argentiina pelasi ennen maaliin johtanutta kulmapotkua useamman kulmapotkun lyhyenä. Silti Englanti antoi saman toistua ja jätti Rodrigo de Paulin vapaaksi.
Myös lopulta kulmakuvion päätteeksi maalin tehnyt Enzo Fernandez oli laukonut ottelussa jo useamman kerran. Useampi hänen laukauksensa oli erinomainen ja vaarallinen. Silti Fernandezille jätettiin tilaa laukoa.
Voittomaalissa kaikki Englannin 10 kenttäpelaajaa seisoivat rangaistusalueen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Messille jätettiin laidalle aivan liikaa tilaa ja täyteen vauhtiin itsenä kelannut taituri löysi leivoksellaan Lautaro Martinezin.
Nämä ovat pieniä asioita, joilla oli kuitenkin nyt valtava merkitys.
Kane ja Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel sanoivat pelin jälkeen, etteivät he muuttaneet mitään johtomaalinsa jälkeen. Mutta kyllä he muuttivat.
Näytti siltä, että Englanti pelkäsi voittaa. Johtoon päästyään joukkue kangistui. Siitä tuli pelokas lauma, jonka jaloissa pallo poltteli.
Ja kun päävalmentaja lyö lisäksi kentälle vain lisää puolustavia pelaajia, niin ei siinä enää sanallisia ohjeita tarvita. Englanti heitti rohkeuden romukoppaan ja valitsi pelokkaan kohtalonsa.
Ja sen takia jalkapallo ei mene tänäkään vuonna "kotiin".