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Kommentti: Pelokas Englanti sai sen, mitä ansaitsi

2:16 KOMMENTTI MM-välierän maalit analyysissä: "Englantilaiset miettivät varmasti, miksi me emme menneet lähemmäs"

Julkaistu 51 minuuttia sitten

Englannin tappio jalkapallon MM-kisojen välierissä oli ansaittu, ja siitä Englanti saa syyttää vain itseään, kirjoittaa MTV Urheilun Riku Hellanto. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Englannin kultajahti päättyi keskiviikkona katkeralla tavalla. Peli oli täysin Englannin kontrollissa aina Anthony Gordonin 1–0-maaliin asti.

Sitten jotain tapahtui. Argentiina sai otteen pelistä ja alkoi vyörymään kohti Englannin maalia. Jokainen hyökkäys oli aina edellistä vaarallisempi.

Lopulta vääjäämätön tapahtui. Argentiina nousi ensin tasoihin ja sitten ohi. Ja siitä Englanti saa syyttää itseään.

Johtomaalin jälkeen Englanti lopetti pelaamisen täysin. Se passivoitui, eikä oikein edes yrittänytkään enää hyökätä. Se luopui pallosta liian helposti ja teki näin omasta pelistään vaikeampaa ja Argentiinan kiristä helpompaa.

Jos lyöt liinat kiinni ja yrität puolustaa Argentiinan tasoista joukkuetta – joukkuetta, jota tähdittää Lionel Messi – vastaan yli puoli tuntia, tulos on tuo.

Kuten Harry Kanekin sen sanoi, tällä tasolla ja tässä vaiheessa turnausta et voi lyödä bussia parkkiin ja toivoa johtoaseman kestävän loppuun asti. Se ei vain enää riitä.

Ja jos aiot passivoitua, tee se edes kunnolla. Vaikka Englanti putosi syvälle puolustamaan, jätti se silti Argentiinalle aivan liikaa tilaa. Se näkyi molemmissa maaleissakin.

Nostan tasoitusmaalista esiin kaksi yksityiskohtaa. Argentiina pelasi ennen maaliin johtanutta kulmapotkua useamman kulmapotkun lyhyenä. Silti Englanti antoi saman toistua ja jätti Rodrigo de Paulin vapaaksi.

Myös lopulta kulmakuvion päätteeksi maalin tehnyt Enzo Fernandez oli laukonut ottelussa jo useamman kerran. Useampi hänen laukauksensa oli erinomainen ja vaarallinen. Silti Fernandezille jätettiin tilaa laukoa.

Voittomaalissa kaikki Englannin 10 kenttäpelaajaa seisoivat rangaistusalueen sisällä tai sen välittömässä läheisyydessä. Messille jätettiin laidalle aivan liikaa tilaa ja täyteen vauhtiin itsenä kelannut taituri löysi leivoksellaan Lautaro Martinezin.

Nämä ovat pieniä asioita, joilla oli kuitenkin nyt valtava merkitys.

Kane ja Englannin päävalmentaja Thomas Tuchel sanoivat pelin jälkeen, etteivät he muuttaneet mitään johtomaalinsa jälkeen. Mutta kyllä he muuttivat.

Näytti siltä, että Englanti pelkäsi voittaa. Johtoon päästyään joukkue kangistui. Siitä tuli pelokas lauma, jonka jaloissa pallo poltteli.

Ja kun päävalmentaja lyö lisäksi kentälle vain lisää puolustavia pelaajia, niin ei siinä enää sanallisia ohjeita tarvita. Englanti heitti rohkeuden romukoppaan ja valitsi pelokkaan kohtalonsa.

Ja sen takia jalkapallo ei mene tänäkään vuonna "kotiin".

Riku Hellanto MTV Uutiset Riku Hellanto työskentelee MTV Uutisten urheilutoimituksessa. Juttuvinkkejä otetaan vastaan sähköpostilla riku.hellanto(at)mtv.fi

Kommentti: Pelokas Englanti sai sen, mitä ansaitsi | MTV Uutiset