Kaksi henkilöautoa ohitti yhtä aikaa yläkoululaisia kuljettanutta bussia Pohjois-Pohjamaalla.

Kaksi autoa suistui ojaan yrittäessään ohittaa linja-autoa Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla torstaina aamupäivällä. Oulun poliisilaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että linja-autossa oli matkustajina noin 60 yläkoululaista opettajineen.

Poliisi epäilee, että toinen henkilöauton kuljettajista oli lähtenyt ohittamaan linja-autoa, mutta ei havainnut, että hänen takanaan ollut henkilöauto oli jo ohittamassa häntä ja linja-autoa. Myöhemmin ohittamaan lähtenyt auto törmäsi aiemmin ohittamaan lähteneeseen autoon, ja lopulta kumpikin auto ajautui ojaan. Linja-auto pysyi tiellä.

Tieosuudella oli 100 kilometrin nopeusrajoitus. Paikalle saapui poliisipartioiden lisäksi pelastuksen ja ensihoidon yksiköitä.

Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Alkoholilla ei ole osuutta tapahtumien kulkuun.