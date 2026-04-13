Onnettomuudessa kuoli kaksi nuorta aikuista, poliisi kertoo.
Valkeakoskella Hämeenlinnantiellä sattui sunnuntai-illalla kahden ihmisen kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Onnettomuudessa oli osallisena kaksi henkilöautoa, joista toinen kuljetti hevostraileria.
Molempien autojen kuljettajat kuolivat ja toisessa autossa ollut matkustaja loukkaantui.
Kuolleet olivat nuoria aikuisia, poliisi kertoo MTV Uutisille.
Kuljetuksessa ollut hevonen loukkaantui ja karkasi, mutta saatiin kiinni ja toimitettiin hoitoon.
Poliisissa asiaa tutkitaan tällä hetkellä nimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja törkeä kuolemantuottamus.
Tällä hetkellä poliisi ei tiedota asiasta enempää.